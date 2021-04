コカ・コーラ「自販機サブスクリプションサービス」登場

日本コカ・コーラ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ホルヘ・ガルドゥニョ)は、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」において、2021年4月12日より、自動販売機のサブスクリプションサービス「Coke ON Pass(コークオン パス)」の提供を、先着申し込み10万名を対象に開始した。「Coke ON Pass」は、全国の「Coke ON Pay」対応自販機34万台を対象に、月額料金2,700円で同社の好きな製品を1日1本楽しめる定額サービス。同サービスの提供を通じて、「Coke ON」を通じたおトクで楽しい飲料体験の在り方を提案するとともに、多様なニーズに応じたサービス開発をさらに進めていきたいとしている。また、本サービスのスタートに伴い、4月12日から2021年5月31日の期間中、月額料金が半額の1,350円で「Coke ON Pass」を体験できる「サービススタート記念 半額キャンペーン」も実施している。「サービス概要」■サービス名:Coke ON Pass (コークオン パス)■サービス概要:コカ・コーラ社の自販機定額(サブスクリプション)サービス。先着10万名に毎月定額料金で、全国の「Coke ON Pay」対応自販機において、1日1本お好きなコカ・コーラ社製品と交換が可能。■サービス開始日:4月12日■対象者:20歳以上の成人(先着10万名)■対象自販機:「Coke ON Pay」対応自販機■定額料金:2,700円/月(税込)■決済方法: Apple Pay™、クレジットカード決済(Visa、Mastercard、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ)■サービス利用方法:①アプリ内のキャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」へApple Pay™ またはクレジットカードの決済サービスを設定の上、申し込み。②申し込み後、「Coke ON Pay」対応自販機に接続。自動で購入可能な製品一覧が表示される。③好きなコカ・コーラ社製品を選択して、画面上方向へスワイプ。「使用する」タップで選択した製品と交換ができる。④URL:https://c.cocacola.co.jp/app/pass/index.html