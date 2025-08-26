ダスキン×パイン「ミスド監修ドーナツキャンディ」発売
執筆者：motoe
ダスキン（本社 : 大阪府吹田市、社長 : 大久保裕行）が運営するミスタードーナツが監修し、パイン（本社 : 大阪市天王寺区、代表取締役社長 : 上田真弘）が製造・販売する「ドーナツキャンディ」を9月8日から全国のスーパーやドラッグストアなどで発売する。穴あきキャンディを得意とするパインとのコラボレーションで実現したドーナツキャンディは、硬い飴でもドーナツをイメージできるようにクランチ製法を採用し、サクサクとした食感を実現。また2色の飴を組み合わせる組飴の製法で、北海道産ミルクとイチゴ、キャラメル、ハニーの各素材が溶け合う味わいを表現し、"なめてじんわり、噛んでサクサク"のドーナツキャンディに仕上げられている。今回のコラボレーションのために開発されたドーナツキャンディは「イチゴミルク」「キャラメルミルク」「ハニー」の3種類。「イチゴミルク」は北海道産ミルクと福岡県産あまおう果汁、イチゴのフリーズドライ入りで、甘酸っぱいイチゴとミルクの味わいが魅力。「キャラメルミルク」は北海道産ミルクにキャラメルのやさしい甘さが広がり、隠し味の塩がクセになる味わい。「ハニー」は北海道産ミルクにハンガリー産アカシアはちみつを組み合わせ、上品でさっぱりとした味わいが特長となっている。なお、ミスタードーナツとパインのコラボレーションは初の試みとなる。内容量：75ｇ（個包装紙込み）、参考小売価格 ：237 円（税込）。