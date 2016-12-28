国分グループ １月１日付 人事異動
執筆者：編集部
国分グループは平成２９年１月１日付主要人事を発表した。【国分グループ本社】△鈴木公一、経理財務部長、△中村道宏、フードサービス事業部営業五課長兼三郷第二流通センター長、△菅原靖士、海外統括部業務課長、【国分北海道本社】、△石坂哲司、札幌業務センター部長兼受注課長兼発注課長、【国分関信越】△山本孝夫、執行役員北関東支社長兼茨城支店長兼茨城総合センター長兼菓子事業部長兼営業課長、△高橋忠則、北関東支社栃木支店長兼埼玉支社埼玉支店物流推進担当課長、△大月宏一、信越支社副支社長兼マーケティング部副部長、△白井啓介、信越支社長野支店長兼国分フードクリエイト（株）関信越支社埼玉支店長野営業所長、【国分首都圏】△井本努、第一営業本部第三支社長兼店舗運営課長兼販売業務課長、△田代淳太第二営業本部第二支社千葉支店長、【国分中部株式会社】△湯下清吾、三岐支社伊勢支店長兼名古屋業務センター受注課コールセンター長、△石島紀男、北陸支社副支社長兼第一支店長兼国分フードクリエイト（株）中部支社中部支店北陸営業所長、△古里幹男、北陸支社第二支店長、【国分西日本】△小澤康二、マーケティング部長、△溝口明彦、マーケティング部副部長兼商品一課長、【国分九州】△津波古武広、物流・システム部物流・システム課長兼空港前センター長兼福岡低温センター長、△増田吉博、第一支社第一支店長、【国分フードクリエイト株式会社】△田澤健、首都圏支社長兼第四支店長、△林郁夫、関信越支社副支社長兼埼玉支店長。