国分「３月３１日付 役員人事発表 國分晃新社長」
執筆者：編集部
国分グループ本社は3月31日付役員人事を発表した。新社長には國分晃副社長が就任、國分勘兵衛会長兼社長は会長に専念する。△代表取締役会長兼CEO國分勘兵衛、△代表取締役社長執行役員國分晃(昇任)、経営統括木部長兼COO、△取締役副社長執行役員國分泰孝(昇任)、経営統括本部副本部長、国分ビジネスサポート㈱・国分グローサーズチエーパ㈱担当、△取締役常務執行役員秋山隆司、経営統括本部副本部長兼物流統括部長(収益管理・シンプルな業務推進担当)、△取締役常務執行役員土井弘光、経営統括本部副本部長兼低温フレツシユ・フードサービス統括部長、△取締役常務執行役員、碇豊樹、経営統括木部副本部長西日本営業統括兼国分西日本（株）代表取締役社長兼執行役員、△取締役常務執行役員内藤悟、経営統括木部副本部長東日本営業統括兼国分首都圏㈱代表取締役社長執行役員、△取締役常務執行役員杉野直起(新任)、経営統括本部副本部長兼マーケティング統括部長兼卸統括部長(MD統括部・広ヌ痴統括部・品質管理部、流通事業部管掌)、△取締役執行役員山本栄二、コンプライアンス室長、△取締役執行役員柄秀典、経営統括本部副本部長兼法務部長、(経理財務部・，清報システム部管掌)、△取締役執行役員、小木曽泰治(新任)、経営統括本部副本部長兼人事総務部長、△取締役執行役員相澤正邦（新任）経営統括本部副本部長兼経営企画部長兼ヘルスケア統括部長、△取締役執行役員山崎佳介(新任)、経営統括本部付部長兼低温フレツシユ・フードサービス統括部低温フレッシュ担当部長兼国分フードクリエイ（株）代表取締役社長執行役員、△執行役員荻野司、海外統括部長兼中国事業部長(中国総代表)、△執行役員時岡肯平、国分首都圏㈱副社長執行役員経営統括部長兼国分グルーフ沐社(㈱執行役員経営統括本部部長、△執行役員大久保徳政、経営統括本部付部長兼国分関信越㈱代表取締役社長執行役員、△執行役員玉置信一、経営統括本部付部長兼国分九州（株）代表取締役社長執行役員、△執行役員黒畢良一、経営統括本部付部長兼国分北海道㈱代表取締役社長執行役員、△執行役員物井敦、経営統括本部付部長兼国分東北（株）代表取締社長執行役員、△執行役員福井稔、経営統括本部付部長兼国分中部㈱代表取締役社長執行役員兼国分フードクリエイト㈱執行役員中部支社長、△執行役員鈴木嘉一、フードサービス事業部長兼低温フレツシユ・フードサービス統括部フードサービス担当部長、△執行役員東野聡（新任）、(4月1 日付)、MD統括部長兼商品第二部長、△執行役員根本明（新任）(4月1日付)、国分首都圏㈱専務執行役員第一営業本部長兼第一支社長兼国分グルーフ本社執行役員広域統括部長兼第一担当部長兼第四担当部長、△常勤監査役奥村亙弘（新任）、△監査役國分達夫、右近順一、△退任北見賢、福住卓、奥村恒弘、清水富和。