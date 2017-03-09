キリンビールグループ主要人事

キリンビールグループは主要人事を発表した。△（４月21日社長就任予定）東麒麟飲料食品製造販売有限会社社長付尾崎英之、△（３月３１日付）情報戦略部主幹兼業務改革推進プロジェクト主幹、情報戦略部主幹近藤俊之、△（４月１日付）ＣＳＶ戦略部主幹中澤暢美、△Ｒ＆Ｄ本部基盤技術研究所副所長、Ｒ＆Ｄ本部基盤技術研究所大川博志、△（以下４月１日付）同Ｒ＆Ｄ本部研究開発推進部主幹河田浩規、△Ｒ＆Ｄ本部酒類技術研究所副所長太田雄人、△Ｒ＆Ｄ本部酒類技術研究所副所長、Ｒ＆Ｄ本部酒類技術研究所中村貴志、△Ｒ＆Ｄ本部健康技術研究所副所長Ｒ＆Ｄ本部健康技術研究所金内理、△Ｒ＆Ｄ本部パッケージング技術研究所副所長山岸喜一郎、△Ｒ＆Ｄ本部ものづくり人材開発センター長、Ｒ＆Ｄ本部遠藤徳雄、△Ｒ＆Ｄ本部知的財産部主幹、Ｒ＆Ｄ本部知的財産部島村英伯、△情報戦略部主幹野原永行、△業務改革推進プロジェクト主幹小野達久、△業務改革推進プロジェクト主幹辻健三郎、△業務改革推進プロジェクト主幹桝田浩久、△業務改革推進プロジェクト主幹 兼 キリンビール生産本部技術部主幹、キリンビール生産本部技術部主幹伊藤亨、△（４月２１日付）人事総務部人事担当主幹兼キリンビール人事総務部主幹山下豊禎、△（３月３０日付）マーケティング本部関信越統括本部栃木支社長兼栃木支社営業部長兼栃木支社業務部長笠原賢一、△マーケティング本部関信越統括本部群馬支社長兼群馬支社営業部長兼群馬支社業務部長小林直人、△（４月Ｉ日付）企画部主幹企画部青柳徹、△マーケティング本部マーケティング部企画担当主幹マーケティング本部マーケティング部大野知法、△マーケティング本部マーケティング部スピリッツ・リキュールカテゴリー戦略担当主幹マーケティング本部マーケティング部上野哲生、△マーケティング本部北海道統括本部北海道流通支社長兼北海道流通支社営業１部長安部克、△マーケティング本部北海道統括本部札幌支社第２支店長マーケティング本部近藤禎人、△マーケティング本部東北統括本部秋田支社長兼秋田支社営業部長兼秋田支社業務部長マーケティング本部栗原伸之、△マーケティング本部関東甲信越統括本部新潟支社長兼新潟支社営業部長兼新潟支社業務部長、マーケティング本部森下英樹、△マーケティング本部関東甲信越統括本部茨城支社長兼茨城支社営業部長兼茨城支社業務部長マーケティング本部齋藤尚久、△マーケティング本部首都圏統括本部総務部長兼マーケティング本部関東甲信越統括本部総務部長マーケティング本部石田裕貴、△マーケティング本部首都圏統括本部千葉支社長兼千葉支社業務部長、マーケティング本部本田洋行、△マーケティング本部中部圏統括本部東海支社長兼東海支社業務部長、マーケティング本部山本泰仁、△マーケティング本部中部圏統括本部静岡支社営業部長、マーケティング本部糸島稔和、△マーケティング本部中部圏統括本部北陸支社富山支店長マーケティング本部中部圏統括本部北陸支社土橋 勝也、△マーケティング本部中部圏統括本部北陸支社福井支店長、マーケティング本部横井 伸和、△マーケティング本部近畿圏統括本部近畿圏流通第２支社長、マーケティング本部石橋司、△マーケティング本部近畿圏統括本部大阪支社大阪南支店長松本克彦、△マーケティング本部近畿圏統括本部京滋支社長兼京滋支社業務部長、マーケティング本部近畿圏統括本部阿久津勝己、△マーケティング本部近畿圏統括本部京滋支社滋賀支店長、マーケティング本部近畿圏統括本部矢野広行、△マーケティング本部近畿圏統括本部神戸支社長兼神戸支社業務部長、マーケティング本部近畿圏統括本部横山良範、△マーケティング本部近畿圏統括本部神戸支社神戸支店長、マーケティング本部小山要次、△マーケティング本部中四国統括本部中国流通支社長兼中国流通支社業務部長、マーケティング本部石垣純二、△マーケティング本部九州統括本部総務部長、マーケティング本部今井康一郎、△マーケティング本部九州統括本部福岡・佐賀支社佐賀支店長、マーケティング本部九州統括本部福岡・佐賀支社永嶋晋、△マーケティング本部広域流通統括本部営業企画部長 渡邊圭、△マーケティング本部域流通統括本部広域流通支社流通１部長、マーケティング本部荒井 綾平、△マーケティング本部広域流通統括本部広域流通支社流通７部長兼広域流通支社流通２部長、マーケティング本部広域流通統括本部、広域流通支社流通２部長福田拓哉、△マーケティング本部広域販売推進統括本部広域販売推進第１支社営業１部長、マーケティング本部広域販売推進統括本部剣持英夫、△生産本部北海道千歳工場副工場長（品質保証担当） 兼副工場長（技術・育成担当）兼エンジニアリング・環境安全担当部長兼品質保証室長柳瀬 和彦、△生産本部仙台工場副工場長（品質保証担当）兼副工場長（技術・育成担当）兼品質保証室長、生産本部仙台工場谷川満、△"生産本部仙台工場醸造エネルギー担当部長兼仙台工場岩手ホップ管理センター担当部長、生産本部仙台工場醸造エネルギー担当吉﨑成洋、△生産本部仙台工場パッケージング担当部長川田和宏、生産本部取手工場パッケージング担当部長生産本部袴田幸一、△生産本部横浜工場副工場長（品質保証担当）兼副工場長（技術・育成担当）兼品質保証室長、生産本部玉置貴一、△生産本部名古屋工場副工場長（品質保証担当）兼副工場長（技術・育成担当）兼品質保証室長兼総務広報担当部長生産本部名古屋工場副工場長（品質保証担当）兼副工場長（技術・育成担当）兼品質保証室長大金修、△生産本部名古屋工場醸造エネルギー担当部長生産本部大勝信秀、△生産本部滋賀工場醸造エネルギー担当部長生産本部有村治彦、△生産本部神戸工場副工場長（品質保証担当）、兼副工場長（技術・育成担当）兼品質保証室長片山貴仁、△生産本部岡山工場醸造エネルギー担当 部長黒川雄司、△生産本部生産部主幹岩崎昭良、△生産本部生産部主幹生産本部白岩泰尚、△生産本部技術部主幹兼キリン業務改革推進プロジェクト主幹生産本部技術部主幹伊藤 亨。△（４月２１日付）マーケティング本部営業部総務担当主幹築谷光、△生産本部福岡工場総務広報担当部長立石勉、△マーケティング本部北海道統括本部営業企画部長北海道統括本部総務部長小林信弥、△人事総務部主幹兼キリン人事総務部人事担当主幹山下豊禎。