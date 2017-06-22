居酒屋 甘太郎「肉食トライアスロン」６月２９日開催
執筆者：shirai
コロワイドMDは運営している「手作り居酒屋 甘太郎(あまたろう)」で、6月29日(肉の日)に大食いイベント「肉食トライアスロン」を開催する。
同イベントは、同店自慢の肉メニュー「甘太郎のごちそうポンドビフテキ」「揚げたて唐揚げ」「照り焼きチーズチキン」「肉寿司」「煮込み肉鍋」全5品、総量約4.5kgの肉料理を30分以内に食べきれば、食事券10,000円分をプレゼントするというもの。
参加は3人1組、予約用専用アドレス（kurusu@colowide.co.jp）あてに「肉食トライアスロン」の表題、本文に希望場所・挑戦者全員の名前・連絡先(代表者のみでOK)を記入の上、6月25日までに送信して応募。応募者多数の場合、抽選となる。
【実施概要】
開催日時：2017年6月29日 18:00スタート
※スタート時間変更不可。
開催場所：・池袋・川崎・秋葉原・横浜・立川・千葉駅前・新宿歌舞伎
・渋谷道玄坂・大宮東口・町田 全10店舗
※応募者が集まらない場合、開催中止。
参加定員：各会場抽選で5組まで
参加料 ：一人1,999円(税抜)
制限時間：30分
内容 ：制限時間内に肉料理5品を食べきれば食事券10,000円分プレゼント
参加条件：・1組3名で参加。
・挑戦者以外が食べた場合失格。
・食べる順番は任意。