居酒屋 甘太郎「肉食トライアスロン」６月２９日開催

コロワイドMDは運営している「手作り居酒屋 甘太郎(あまたろう)」で、6月29日(肉の日)に大食いイベント「肉食トライアスロン」を開催する。

同イベントは、同店自慢の肉メニュー「甘太郎のごちそうポンドビフテキ」「揚げたて唐揚げ」「照り焼きチーズチキン」「肉寿司」「煮込み肉鍋」全5品、総量約4.5kgの肉料理を30分以内に食べきれば、食事券10,000円分をプレゼントするというもの。

参加は3人1組、予約用専用アドレス（kurusu@colowide.co.jp）あてに「肉食トライアスロン」の表題、本文に希望場所・挑戦者全員の名前・連絡先(代表者のみでOK)を記入の上、6月25日までに送信して応募。応募者多数の場合、抽選となる。

【実施概要】

開催日時：2017年6月29日 18:00スタート

※スタート時間変更不可。

開催場所：・池袋・川崎・秋葉原・横浜・立川・千葉駅前・新宿歌舞伎

・渋谷道玄坂・大宮東口・町田 全10店舗

※応募者が集まらない場合、開催中止。

参加定員：各会場抽選で5組まで

参加料 ：一人1,999円(税抜)

制限時間：30分

内容 ：制限時間内に肉料理5品を食べきれば食事券10,000円分プレゼント

参加条件：・1組3名で参加。

・挑戦者以外が食べた場合失格。

・食べる順番は任意。