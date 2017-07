ｅｖｉａｎ「数量限定パリジャンデザインボトル」登場

evian「数量限定パリジャンデザインボトル」登場

フランス生まれのナチュラルミネラルウォーター「evian」(伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ本社:東京都新宿区、代表取締役社長:辻田忠治)は、パリのサプライズBox「My Little Box」とのコラボレーションボトル全6種を7月31日より発売する。フランス生まれの二つのブランド、evianとMy Little Boxのコラボレーションは昨年2016年に引き続き第2弾となる取り組み。今回のテーマは”パリ休み”。テラスでのおしゃべり、ショッピング、散歩など、おしゃれでハッピーなパリジャンのライフスタイル6種類が「evian」のボトルに描かれている。イラストはすべて、My Little Boxのイラストを手掛けるパリ在住の日本人イラストレーター・Kanako氏によるもの。対象となるボトルは330ml、500ml、1.5Lペットボトルの3種類。

また、パリジャンデザインボトル発売に伴い、My Little Box のウェブサイトにてパリジャン風の似顔絵をつくることができる「My Little Icon Maker(http://avatars.mylittleparis.jp/)」も期間限定で登場。Kanako氏が描いたシルエット、髪型、目、口などのパーツやパリの風景が描かれた背景からデザインを選ぶことがで、全部で1億通り以上のオリジナルのアイコンが楽しめるという。