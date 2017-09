森永「ＧＯＤＩＶＡミルクチョコレート」９月１２日発売

森永「GODIVAミルクチョコレート」9月12日発売

森永乳業は、ゴディバ ジャパン監修のチルドカップ飲料「GODIVA ミルクチョコレート」を、9月12日よりコンビニエンスストア限定で発売する。

同社は「マウントレーニア」でチルドカップコーヒーという新しいカテゴリーを創造し、20年以上にわたってチルドカップ飲料市場を牽引。

チルドカップ飲料市場は、2016年度に1,061億円となり、3年前対比で110.8%と伸長。また、チョコレート製菓市場では高カカオへの注目によりユーザーの志向の幅が広がっており、チルドカップ飲料ココア系カテゴリーにおいても、3年前対比で136%と大きく伸長している。

そこで同社は、プレミアムチョコレートブランドとし世界中で愛されている「GODIVA」監修の下、いつでもどこでも身近に「GODIVA」の味わいを楽しめるチルドカップのチョコレートドリンクを開発。

「GODIVA」の厳格な品質基準に則したクーベルチュールチョコレートを使用して、飲んだ瞬間にチョコレートの香りと味わいが口の中に広がる、濃厚でまろやかなミルクチョコレートの味わいに仕上げられている。

パッケージはゴールドをあしらった高級感あふれるデザインとなっており、日々の癒しやご褒美として贅沢な気分を演出。

「たまには贅沢なものを買いたい」、「量より質を重視する」というユーザーの声にこたえたチルドカップドリンクとなっている。

また、プロモーションとして、9月26日から10月9日の内、週末の7日間限定で表参道ヒルズに 「GODIVA Choco Drink Studio in 表参道」をオープンする。

壁面に「GODIVA」発祥の地ブリュッセルの美しい広場「グランプラス」のイラストが描かれた贅沢さを感じる空間に、来場者の皆様が思わず撮影したくなるようなフォトジェニックな撮影スポットを用意。

その撮影スポット前で同商品の写真を撮影し「#ゴディバの幸せがこのドリンクに」のハッシュタグをつけて撮影写真SNSに投稿すると、チルドカップドリンク「GODIVA ミルクチョコレート」をプレゼントするキャンペーンを開催。

また、9月26日~10月8日の夜間は「GODIVA Choco Drink Studio in 表参道」一面が巨大スクリーンで包まれ、人の動きに合わせてチョコレートの液体が波打つインタラクティブな映像演出を楽むことができる。

■ 商品名 GODIVA ミルクチョコレート ■ 内容量 180ml ■ 希望小売価格 220円(税別)

■「GODIVA Choco Drink Studio in 表参道」■店舗営業・ドリンクプレゼント:9月29日~31、10月6日~9日 11:00~19:00 ■入場料:無料 ■夜間のチョコレートの映像演出:9月26日~10月8日 20:00~24:00