辻利 銀座店「冬季限定メニュー」１２月１日発売

辻利 銀座店「冬季限定メニュー」12月1日発売

辻利は12月1日より、同社が運営する店舗「辻利 銀座店(ぎんざみせ)」(GINZA SIX B2)にて、こだわりの抹茶を贅沢に使った冬季限定のメニューを発売する。

今回発売される冬季限定メニューのテーマは“抹茶の新感覚体験”。

「京ラテ濃い茶ぜんざい」(税込 610円)は、宇治抹茶を贅沢に使用したラテに北海道小豆のつぶあん、白玉を合わせ、ぜんざい風にアレンジした、ほろあまいラテ。トッピングのあんこクリームを混ぜなら楽しむことができる。

また、「ほうじ茶ショコラ」(税込 610円)は辻利の香り高いほうじ茶にコクのあるバンホーテン チョコレートにを合わせた濃厚なほうじ茶ホット チョコレートとなっている。

いずれも、萬延元年創業の老舗である同社こだわりの茶を使用しており、確かな品質と幅広いライフスタイルにマッチした和の楽しみを感じることができる。

販売期間は2018年2月末までの予定。

【辻利 銀座店 (GINZA SIX B2)店舗概要】 ■住所:東京都中央区銀座6-10-1GINZA SIX B2 ■営業時間:10:30~20:30 ■電話番号:03-6263-9988