ＫＫＤＪ「Ｓｗｅｅｔ ＡＭＥＲＩＣＡ ２０１８」開催

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、2018年1月10日より「Sweet AMERICA 2018」キャンペーンを全店で開催する。同キャンペーンは、アメリカの国民的スイーツブランドである「HERSHEY’SR」「M&M'SR」「OREOR」と同社のコラボレーション企画として2017年2月に期間限定開催され、多くの好評を得た企画を復活させたもの。今回は、ドーナツにホワイトチョコをアイシングし、甘さひかえめなビターチョコで模様を描き、ハーシーズの新商品「クッキーアンドクリーム クランチャーズ」を添えた「スイート アメリカ ハーシーズR クランチャーズ」(税込230円)、ドーナツをコクがあるホワイトチョコでコーティングし、カラフルでカリッとした食感の「M&M'SR」チョコや赤・白・青のスターシュガーをちりばめてアメリカンポップなデザインに仕上げた「スイート アメリカ エム&エムズR ホワイト」(税込230円)、ビターなチョコ生地のドーナツに、ミルクのコクとバニラの華やかな香りを感じるクリームとオレオRクッキーをたっぷりトッピング。さらに「オレオR ビッツサンド バニラ」を丸ごと1個飾った「スイート アメリカ オレオR バニラクリーム チョコ」(税込230円)の3商品が新発売。また、同3商品をセットにした「おすすめ!3個ボックス 」(税込660円)や、オリジナル・グレーズドR、チョコ スプリンクルもおいしく集まる「おすすめ!ダズン ハーフ(6個)」(税込1,100円)、「おすすめ!ダズン(12個)」(税込2,000円)も同時発売される。さらに、2018年2月1日から2月28日の期間限定で、3社とのコラボショップを3都市6店舗にオープンするほか、同期間限定でミニドーナツ「ミニ エム&エムズR」「ミニ ハーシーズR」「ミニ オレオR」が全店で登場し、「スイートアメリカ ミニ ボックス(20個)」(税込2,000円)「スイートアメリカ ミニミニ ボックス(3個)」(税込450円)「スイートアメリカ ミニ ボックス ハーフ(10個)」(税込1,300円)として販売される。(※単品販売なし)前回よりも、さらにアメリカンポップに進化した、贅沢なコラボレーションでバレンタインシーズンを盛り上げていく。

≪参考情報:商品情報≫ 2月1日(木)より販売 【販売期間】2018年2月1日(木)~2月28日(水)予定 ※単品販売は行っておりません。 小さなオリグレをホワイトチョコでコーティングして オレオRのクッキークランチをたっぷりトッピング。 ミニだけど贅沢。大人も大満足です。 【販売期間】2018年2月1日(木)~2月28日(水)予定 ※単品販売は行っておりません。 ソフトビターチョコでコーティングした小さなオリグレに M&M'SRチョコをのせて、カラフルな印象とカリッとした食感をプラス。 アメリカンポップなデザインに仕上げました。 『ミニ エム&エムズR』『ミニ ハーシーズR』『ミニ オレオR』 【販売期間】2018年2月1日(木)~2月28日(水)予定 ※単品販売は行っておりません。 小さなオリグレをビターチョコでコーティングして ホワイトチョコでシンプルなラインを描きました。 新商品のクランチャーズ クッキー&クリームが新しいおいしさをプラス。 ) 【販売期間】2018年2月1日(木)~2月28日(水)予定 【販売価格】) アメリカのスイーツブランドとminisのスペシャルなコラボレーション! HERSHEY’SR、M&M'SR、OREORの3種とスマイル、ストロベリーのミニドーナツ 10個入りボックスを開けたら、ワクワク時間。楽しいおしゃべりが始まります。 アメリカのスイーツブランドとminisのスペシャルなコラボレーション! HERSHEY’SR、M&M'SR、OREORの3個入りはひとりじめしたり、 友だちとシェアしたり、楽しみ方はいろいろです。

※一部店舗、イベント・催事店舗では販売しておりません。 ※なくなり次第終了となります。 Trademark Acknowledgement Statement: The HERSHEY'S trademark(s) are used under license from The Hershey Company. オレオはモンデリーズ・インターナショナル グループにより使用許諾されている商標です。 【『Sweet AMERICA 2018』 店舗施策 概要】 『ダズンボックス』(ドーナツ12個)・『ミニ ボックス』(20個)以上をご購入のお客様に3ブランド各社の商品をおひとつプレゼントします。※なくなり次第終了 <実施期間> 2月5日(月)~11日(日): エム アンド エムズR テトラパック 2月12日(月)~18日(日):ハーシーR キスチョコレート<ミルク> 2月19日(月)~25日(日): オレオR クリスピー バニラムース <対象商品> 『ダズンボックス』(ドーナツ12個以上) 『ミニ ボックス(20個)』 ※1箱につきおひとつプレゼント <実施店舗> 全店舗(Mercedes me Tokyo HANEDA、エチカ池袋店、大宮ルミネ1催事店、イベント・催事店舗を除く) ① ダズンボックス(12個)・ミニボックス(20個)以上を購入した方に、コラボ先商品をプレゼント! ②バレンタインにミニドーナツを贈ろう!オリジナル「THANKS」ステッカー付きボックス 期間中、対象商品をご購入のお客様に、バレンタイン限定 「オリジナルTHANKSステッカー」付きのボックスで商品をご提供いたします。 <実施期間> 2月1日(木)~2月14日(水) <対象商品> 『スイートアメリカ ミニ ボックス(20個)』 『スイートアメリカ ミニ ボックス ハーフ(10個)』 『スイートアメリカ ミニミニ ボックス(3個)』 <実施店舗> 全店舗(Mercedes me Tokyo HANEDA、イベント・催事店舗を除く)

【『Sweet AMERICA 2018』コラボショップ概要】 内容:「HERSHEY'SR」「M&M'SR」「OREOR」とのコラボショップを 3都市、6店舗でオープン。 期間:2017年2月1日(木)~2月28日(水)予定 × ■船橋ららぽーと TOKYO-BAY店 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと TOKYO-BAY 南館1F TEL:047-495-0347 ■アスナル金山店 愛知県名古屋市中区 金山一丁目 17-1 1F TEL:052-339-3200 ※画像はイメージです。 × ■新宿東宝ビル店 東京都新宿区歌舞伎町一丁目19-1 新宿東宝ビル 1F TEL:03-5155-4750 ■ルクア大阪店 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 地下1階 TEL:06-6347-1072 ※画像はイメージです。 × ■あべのキューズモール店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1キューズモール Q-203 TEL:06-6646-0205 ■アトレ川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎 1F TEL:044-223-1690 ※画像はイメージです。 コラボショップ店限定!期間限定トッピングサービス 各コラボショップで、お好きなフローズン、ドーナツ アイスに各ブランドのチョコレートやクッキーを大盛りトッピングできるサービス「MORE! HERSHEY'SR」「MORE! M&M'SR」「MORE! OREOR」を期間限定で実施いたします。 <実施期間> 2月1日(木)~2月28日(水)予定 <対象商品> 「クリスピー フローズン(各種)」、「ドーナツ アイス アフォガート」 <価格>各商品+100円(税込) <実施店舗> 「MORE! HERSHEY'SR」実施店舗:船橋ららぽーと TOKYO-BAY店、アスナル金山店 「MORE! M&M'SR」実施店舗:新宿東宝ビル店、ルクア大阪店 「MORE! OREOR」実施店舗:アトレ川崎店、あべのキューズモール店

【KKDとは】 KKDは、代表的な『オリジナル・グレーズドR』ドーナツを中心に、高品質のスイーツを提供するリーディングブランドです。米国ノースカロライナ州ウィンストン=セーラムに本社を置き、1937年の創業以来、最高の品質のドーナツとこだわりのコーヒーを提供し続けています。米KKDは、数十年にわたりファンドレイジングプログラムを通じて学校や非営利団体の資金調達に協力しています。 2017年12月現在、KKDは世界中で31カ国約1,300店舗を展開しています。URL:www.krispykreme.com 2006年12月に国内における1号店をオープンし、現在に至ります。 【KKDJ会社概要】 会社名 : クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 代表者 : 代表取締役社長 若月 貴子 本社所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-12菱化代々木ビル7F 設立日 : 2006年6月 資本金 : 2.5億円 業務内容 : ドーナツの製造・販売 URL : http://www.krispykreme.jp お客様からのお問合せ先:クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 お客様サービス室 Tel:0570-00-1072(土日、祝祭日を除く) クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 広報:関 Tel:03‐5772‐1072 / Fax:03-5772‐1201 / Email:press@krispykreme.jp PR事務局(プラチナム内):三宅・中田Tel:03-5572-6071 / Fax:03-5572-6075 / Email: kkdj_pr@vectorinc.co.jp <本件に関するお問い合わせ先>