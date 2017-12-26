国分「１月１日付 組織変更と人事異動」

国分グループは平成３０年１月１日付組織改定ならびに主要人事を発表した。【組織改定】「国分西日本（株）」 業務センターを新設し、傘下に業務センター機能とコールセンター機能を担当する業務一課および業 務二課を設置する。「国分フードクリエイト（株）」 国分関信越（株）信越支社低温フレッシュ・フードサービス営業課と国分フードクリエイト（株）関 信越支社新潟営業所を統合し、関信越支社新潟支店を新設する。【人事異動】国分グループ本社△栗原祐二 物流統括部板橋総合センター長、国分北海道、△青山知夫、執行役員経営統括部長兼経理財務部長兼人事総務部副部長、△工藤勇一、物流・システム部物流運営課長兼システム課長、△小田部栄孝、物流・システム部物流営業課長兼物流運営課兼釧路総合センター長、国分関信越、△増田徳雄、執行役員関東第二支社長（信越支社管掌）△富田亮、執行役員物流・システム部長兼物流課長兼関 信越業務センター部長、△初山寧、執行役員広域事業部長兼営業課長(関東第一 支社管掌）、△北嶋裕久、執行役員卸事業部長兼営業課長（マーケティ ング部管掌）兼国分フードクリエイト（株） 関信越支社長、△菊池保夫、 マーケティング部長兼企画課長兼商品課長兼菓子課長、国分首都圏、△千葉潤、執行役員経営統括部長兼人事総務部長、△酒井宏高、経営統括部副部長兼業務品質担当課長兼営業業務担当課長兼国分グル－プ本社（株）経営統括本部課長、△山本忠司、物流・システム部長兼国分グル－プ本社（株）物流統括部副部長兼フ－ドサ－ビス事業部副部長、△田雑栄一郎、 第二営業本部第一支社付課長、△稲葉秀和、第二営業本部第二支社長兼神奈川第一支店長、国分中央△篠木力哉 三岐支社岐阜支店長、国分西日本、△角博之、専務執行役員業務センター部長兼卸事業部長兼国分グループ本社（株）卸統括部西日本担当部長、△黒瀬公明、業務センター副部長兼量販事業部販売業務課長、△月岡徹雄、業務センター業務一課長兼近畿支社販売業 務課長、△佐久間睦夫、業務センター業務二課長、溝上 雅夫 近畿支社長兼大阪支店長 近畿支社副支社長、国分九州、△村田和也、第三支社副支社長兼鹿児島第一支店長兼第二支店長、国分フードクリエイト、△高波圭介、専務執行役員経営統括部長兼人事総務部長兼物流・システム部長兼販売業務部長兼国分、グループ本社（株）執行役員低温フレッシ ュ・フードサービス統括部戦略推進担当部長 兼戦略・業務推進課長、△糸賀誠二、執行役員経営統括部マーケティング推進部長、△中村典正、執行役員デリカ事業部長、△原 学、関信越支社新潟支店長。