キリン「午後の紅茶コンセプトショップ」ナイトバー開催

キリンビバレッジは3月16日から3月18日の3日間、「キリン 午後の紅茶」のコンセプトショップ「Milk. Black. Lemon. By GOGO NO KOCHA」(東京都渋谷区猿楽町10-1)にて、18:00~20:00限定のノンアルコールバーをオープンする。同店は、「Good rest with Tea 紅茶で上質な休息を。」をコンセプトに、2017年10月にオープン。今の気分に合わせた最適な茶葉を五感で愉しめたり、紅茶と休息の新しいカタチを体験できるまったく新しいショップとして好評を得ている。今回企画された同イベントは、お酒が飲めず、歓迎会、送迎会、お花見シーズンの時期につらい思いをする人のための、お酒がないナイトバーというコンセプト。お酒を飲めない人には入りづらい「ナイトバー」の雰囲気で、夜限定の紅茶&チーズ特別メニューを堪能することができる。