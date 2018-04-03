ナックス「３月３１日付 トップ人事」

ナックスは3月30 日付定時株主総会ならびに取締役会で役員人事を決定した。▽代表取締役社長 相馬義比古（経営全般 営業本部長 重任）▽常務取締役 築地裕紀（管理本部長 新任）▽取締役 広瀬真介（営業本部 副本部長 新任）▽取締役（非常勤）土井弘光（経営全般 重任）▽取締役（非常勤）山崎佳介（経営全般 重任）▽取締役（非常勤）伊藤大輔（経営全般 新任）▽取締役（非常勤）長瀬健弘（経営全般 新任）▽退任取締役 渡部英二、前田忠男、観音堂靖、大浦理、中村典正、取締役山城 浩輝（退任）、執行役員に就任▽監査役（非常勤）高波圭介（重任）、監査役（非常勤）三田地亮彦（新任）、監査役伊藤大輔（退任）、取締役に就任。執行役員（4月1日付）、▽執行役員 水上毅（経営企画部長 重任）、▽執行役員 山城浩輝（営業本部 副本部長 新任）▽ 執行役員 熊本修（管理本部 副本部長 重任）▽執行役員 伊達好弘（物流本部長 物流事業部長兼SC事業部長兼営業管理部長重任）▽執行役員 織田好彦（営業本部 ﾃﾞﾘｶ･ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ事業部長兼広域業務用営業部長兼MD統括事業部長兼MD部長重任）▽執行役員 岩澤亘（営業本部関東支社長 重任）▽執行役員 中西喜隆（管理本部 副本部長兼人事・総務部重任）▽執行役員 酒井昭（営業本部 関西支社長 重任）▽執行役員 長瀬健弘（退任）取締役に就任。