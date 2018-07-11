伊藤忠食品「商業高校フードグランプリ」本選出場校発表

伊藤忠食品は、「商業高校フードグランプリ2018」の本選出場校を発表した。同イベントは「食に関わる若い人材の育成」と「地域食文化の継承」の観点から、商業高校（商業科目を有する高校）の商品開発における実践的教育を目的としたイベントで、今回で6度目の開催となる。本戦に出場するのは、第一次審査において、各地域ブロックで1位となった６校と、各ブロックで１位になった６校を除いた全校の中で最高得点を取得した1校を加えた合計7校となる。なお、本選出場校は、9月28日～9月29日にＫＩＴＴＥ丸の内で行われる本選でグランプリを競う。【本選出場校】■北海道・東北ブロック：北海道札幌東商業高等学校 「やみつきにんにく味噌ダレ」 ／ 仙台市立仙台商業高等学校 「仙臺みそギモーヴ」 ■関東・甲信越ブロック：山梨県立ひばりが丘高等学校 「すりだね」 ■東海・北陸ブロック：三重県立水産高等学校 「カツオのハム」■関西ブロック：兵庫県立相生産業高等学校 「ふりカキ」 ■中国・四国ブロック：岡山県立岡山東商業高等学校 「黄ニラ大使と高校生のたれ」 ■九州・沖縄ブロック：学校法人大牟田学園大牟田高等学校 「みっけ！高菜まぜこみご飯の素」 【大会概要】 ■名 称：商業高校フードグランプリ2018 ■主催：伊藤忠食品株式会社 ■本選日程：2018年9月28日（金）～29日（土） ※28日10:30～18:30 29日10:00～17:00 ■審査：9月29日（土） 13：00～14：00 ■表彰式：9月29日（土） 15：00～16：00 ■会場：ＫＩＴＴＥ丸の内 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 http://jptower-kitte.jp/access/index.html 【試食販売】（入場無料、入退場自由） 地下１階「東京シティアイ パフォーマンスゾーン」