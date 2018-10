ユニリーバ「紅茶ＴＥＡＳＴＩＮＧ 体験イベント」開催

ユニリーバ「紅茶TEASTING 体験イベント」開催

ユニリーバ・ジャパン(本社:東京都目黒区、代表取締役社長兼CEO:髙橋康巳) が展開する紅茶ブランド「リプトン」は、 11月1日の「紅茶の日」より、世界中の最も高名な産地から厳選された茶葉のみを使用するプレミアムブランド「サー・トーマス・リ プトン」の紅茶を使ったペアリングが楽しめる「TEASTING」が体験できるイベントを神戸の人気カフェ「FISH IN THE FOREST ~TOOTH TOOTH×そら植物園~」(にて期間限定で開催する。 神戸は日本における「紅茶文化」発祥の地だが、近年は紅茶の消費量ランキングにおいて神奈川県、東京都に次いで兵庫県が3位になるなど、消費量が落ち込む結果になっている。そこで、来る11月1日の紅茶の日をきっかけに、再び神戸市の紅茶文化を盛り上げるべく、サー・トーマス・リプトンにて紅茶の産地ごとに異なる香り、味わいを利き分ける「TEASTING」体験イベントを開催する運びとなったという。イベント期間中は神戸の人気カフェ「FISH IN THE FOREST ~TOOTH TOOTH×そら植物園~」で、神戸限定の 「TEASTING」体験キットを販売。茶葉本来の色や香りと味わいを楽しんだあとは、神戸ならではのご当地フードやスイーツ と紅茶のペアリングや、ダージリンに合うスペシャルフードペアリングメニューを味わうこともできる。【提供メニュー】①「TEASTING スターターキット」(TEASTINGが初めての方向けのスターターキット。 「サー・トーマス・リプトン」5 種とペアリングフード 5 種が楽しめる。/500円・税別)②「TEASTING 本格キット」(茶葉本来の色や香りを楽しめる特別なTEASTINGグラスで提供される紅茶とペアリングフードが楽しめる/全5種/800円・税別)③「ダージリンスペシャルフードペアリングメニュー」(茶葉本来の色や香りを楽しめる特別なTEASTINGグラスで提供されるダージリンと相性抜群のいちじくのタルトといちじくのコンポートがセットになったペアリングメニュー/1,000円・税別)イベント情報:http://www.toothtooth.com/topics/c_fishintheforest/1875/