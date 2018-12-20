国分グループ「１月１日付組織改定と主要人事」
執筆者：motoe
国分グループの平成３１年１月１日付組織改定ならびに主要人事について発表された。組織改定、「第三支社鹿児島支店」の傘下にある「北薩営業所」を廃組する。主要人事【国分グループ本社（株）】△杉野直起 、営業本部岩手支店長、△大益光雄、取締役常務執行役員経営統括本部副 本部長兼マーケティング統括部長兼卸統括部長兼広域統括部長（ＭＤ統 括部・品質管理部・流通事業部管掌）、△柄秀典、取締役執行役員経営統括本部副本部長兼法務部長兼社長室長（経理財務 部・情報システム部管掌）、△物井敦、執行役員物流統括部付部長、△石橋逸平、執行役員経営統括本部付部長兼国分東北（株）代表取締役社長執行役員兼国分フードクリエイト（株）執行役員東北支社長（【国分東北（株）】欄にも記載）、△鈴木公一、執行役員経営統括本部部長兼経理財務部長兼国分ビジネスエキスパート（株）取締役常務執行役員経理財務 管理部長、△平井匠、執行役員広域統括部戦略推進担当部長、△時岡肯平、経営統括本部部長、△吉澤貫、経理財務部付課長、△坂井康祐、品質管理部お客様相談室課長、△諏訪勝巳、流通事業部長兼営業課長、△髙安廣志、経営統括本部付副部長出向（新相模（株）） 、【国分北海道（株）】△青山知夫、執行役員経営統括部長兼経理財務部長兼人事総務部長兼人事総務課長、△及川亮一、低温事業部長兼営業課長、△佐々木克拡、道央支社副支社長兼札幌支店長兼道央支店長、△山腰哲志、道北支社長兼道北支店長、△齋藤治彦、函館支社長、△玉川友康、道東支社長兼帯広支店長兼低温営業課長、【国分東北（株）】△石橋逸平、国分グループ本社（株）執行役員経営統括本部付部長兼国分東北（株）代表取締役社長執行役員兼国分フードクリエイト（株）執行役員東北支社長、△根本明、専務執行役員営業本部長兼卸事業部長兼マーケティング部長兼国分グル ープ本社（株）卸統括部東北担当部長、△内田智樹、執行役員経営統括部長兼人事総務部長兼経理財務部長兼経理財務課長兼物流・システム部長、△本郷秀貴、物流・システム部副部長兼仙台総合センター長、【国分関信越（株）】△初山寧、執行役員関東第一支社長兼広域事業部長兼営業課長、【国分首都圏（株）】△猪忠孝、取締役専務執行役員第一営業本部長、△殿村貴茂、執行役員首都圏業務センター部長兼経営統括部営業業務担当部長兼国分グループ本社（株）広域統括部第三担当課長、△宮﨑弘志、物流・システム部副部長兼物流運営課長兼第二営業本部第一支社第二支店長、△大宅俊則、第一営業本部第一支社長兼第三支店長兼国分グループ本社（株）広域統括部第一担当部長兼第四担当部長、△永滝朋也、第一営業本部第二支社長兼第一支店長兼国分グループ本社（株）広域統括部第三担当部長、△邑橋英一郎、第一営業本部第二支社副支社長兼第二支店長兼国分グループ本社（株） 広域統括部第三担当副部長、△南博貴、第二営業本部第一支社長兼国分グループ本社（株）広域統括部第二担当部長兼第五担当部長、【国分中部（株）】△坂本順一、執行役員三岐支社長兼伊勢支店長、【国分西日本（株）】△溝上雅夫、執行役員近畿支社長兼大阪支店長、【国分フードクリエイト（株）】 △中村典正、常務執行役員営業統括兼デリカ事業部長、△齋藤敏之、デリカ事業部事業推進課長、△齊藤顕範、首都圏支社長兼第二支店長、△ 吉田博康、首都圏支社第三支店長兼第四支店長、【国分ビジネスエキスパート】△五十畑美紀、経理財務管理部海外・オリジナル課長、△木村光晴、買掛金管理部一課長兼経営統括部業務改革担当。