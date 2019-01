カバーマーク「ＪＵＳＭＥ ＣＡＦＥ」期間限定オープン

カバーマーク「JUSME CAFE」期間限定オープン

カバーマーク(本社:大阪市北区 代表取締役:阪本和政)は、1月25日から2月3日の10日間、Afternoon Tea Love&Table とのコラボレーションカフェとなる、「JUSME CAFE by COVERMARK」 を、期間限定でオープンする。同社の<ジャスミーカラー>エッセンスファンデーションは、「人の肌は表面的な色だけではなく、皮下を流れる 血流の色影響によりブルーベース、イエローベースの2タイプに分かれる」ことに着目したファンデーションで、ブルーベース、イエローベースのどちらなのかがわかることで、肌がより美しくなるだけでなく、メイクアップ、アクセサリー、ファッションなど、 よりキレイになれる色を選ぶヒントにもなるというコンセプトを持つ。 同カフェでは、ひとりひとりの肌にぴったりの色のファンデーションを気軽に選ぶためののきっかけづくりと、<ジャスミーカラ ー>の世界観を体験してもらうことを目的として展開。カフェ内では普段はカバーマークのショップでしか体験できない「ジャスミーカラー判定」を特設ブースにて無料で試せるほか、コラボレーションスイーツとドリンクも用意され、同社の <ジャスミーカラー>エッセンスファンデーション」の世界観を存分に楽しむことができるという。ジャスミーカラー判定を体験した方にはコラボレーションメニューにも使えるティーチケットも用意。また、来店者全員にウエルカムクッキーや Instagramへの投稿キャンペーンも展開、さまざまな角度からブランドの世界観を楽しむことができる企画となっている。【「JUSME CAFE by COVERMARK」概要】■オープン期間:1月25日~2月 9:00~22:00(21:30 L.O)■ジャスミーカラー判定体験可能日時:1月25日~1 月27日・2月1日~2月3日 いずれも10:00~12:00、14:00~18:00(先着順)■会場:アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル表参道(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-2 ■「JUSME CAFE by COVERMARK」特設サイトURL:http://www.covermark.co.jp/campaign/jusmecafe/index.html