未来酒店×朝日酒造「未来型ショップ＆ＢＡＲ」オープン

日本酒スタートアップ・未来酒店（所在地：東京都渋谷区桜丘町7-13 宍戸ビル1階、代表取締役：山本祐也）と朝日酒造は、2019年11月にリニューアルオープンする新生・渋谷PARCO内の、「食・音楽・カルチャー」をコンセプトにした地下1階のメインレストランフロア「CHAOS KITCHEN」に、未来型SAKEセレクトショップ＆BAR「未来日本酒店/KUBOTA SAKE BAR」を、11月22日にオープンする。今回オープンする同店は、「CHAOS KITCHEN」のベースキャンプのように気軽に日本酒やおつまみを楽しめるBARエリアと、日本酒を豊富に揃えるショップエリアの2つで構成。BARエリアでは、様々な希少な日本酒をグラス提供する他、日本酒「久保田」とコラボレーションし、「久保田」の新しい美味しさ・楽しみ方を体験できる「KUBOTA SAKE BAR」を併設。「久保田」の全銘柄やアレンジカクテルなどを、おつまみとともに楽しむことができる。さらに、日本酒に関するセミナーやイベントなども開催予定だ。未来酒店の提供する人工知能を用いた日本酒の味覚判定サービス「YUMMY SAKE」を体験して、自分の味覚に合う日本酒や「久保田」、ペアリングメニューを見つけることもできる。また、ショップエリアでは、「久保田」を含む、クラフトマンシップあふれる日本酒を豊富にラインアップ。さらに、取り扱い蔵元の秘蔵酒や、都内では未来日本酒店でしか手に入らない限定商品なども複数展開されるという。【未来日本酒店/KUBOTA SAKE BAR ショップ概要】■オープン日：11月22日 ■所在地：東京都渋谷区宇田川町15番1号 渋谷PARCO 地下1階 ■営業時間：11:00～23:30（ラストオーダー23:00） ■問い合わせ先：shibuya@miraisake.com