アップルエイト
執筆者：オークション
|商品特長
|弊社特許製法抽出によりリンゴ本来の栄養(熱に強い)を壊さず2次加工した、低分子の水溶性アップルオリゴペクチンとオリゴ糖・ポリフェノールが豊富に含まれているオーガニック健康補助食品。
|発売日
|賞味期間
|製造日から3年(36か月)
|内容量
|1箱 60g（2g×30本)
|梱包・入数梱包入数
|1ケース×20箱
|小売価格
|7,800円(税抜)
|原産国
|日本
|原材料
|りんご、乳糖/トレハロース
|保存方法
|直射日光を避け常温で保管
|カテゴリー
|サプリメント
|主要栄養成分栄養成分
|100g当たり
エネルギー 387kcal
たんぱく質 0.6g
脂質 0.2g
炭水化物 97.5g
ナトリウム 32mg
(食塩相当量) 0.08g
カリウム 780mg
水溶性ペクチン 10,000㎎
ポリフェノール 600mg
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|有限会社アップルペクチン研究所
|担当者名
|成田 吉朗
|部署・役職部署役職
|郵便番号
|036-8184
|本社所在地所在地
|青森県弘前市大字松森町109番地
|TEL
|0172-38-4530
|携帯電話
|info@apple-pectin.net
|ホームページHP
|http://apple-pectin-oligo.com/
|会社沿革
|契約条件、その他契約条件