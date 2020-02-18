アップルエイト

      執筆者：オークション

商品特長 弊社特許製法抽出によりリンゴ本来の栄養(熱に強い)を壊さず2次加工した、低分子の水溶性アップルオリゴペクチンとオリゴ糖・ポリフェノールが豊富に含まれているオーガニック健康補助食品。
発売日
賞味期間 製造日から3年(36か月)
内容量 1箱　60g（2g×30本)
梱包・入数梱包入数 1ケース×20箱
小売価格 7,800円(税抜)
原産国 日本
原材料 りんご、乳糖/トレハロース
保存方法 直射日光を避け常温で保管
カテゴリー サプリメント
主要栄養成分栄養成分 100g当たり
エネルギー　 　387kcal
たんぱく質　 　0.6g
脂質　　　　 　0.2g
炭水化物　　 　97.5g
ナトリウム　 　32mg
(食塩相当量)　 0.08g
カリウム　　 780mg
水溶性ペクチン　10,000㎎
ポリフェノール　　 600mg
商品開発の経緯開発経緯
会社名 有限会社アップルペクチン研究所
担当者名 成田　吉朗
部署・役職部署役職
郵便番号 036-8184
本社所在地所在地 青森県弘前市大字松森町109番地
TEL 0172-38-4530
携帯電話
E-Mail info@apple-pectin.net
ホームページHP http://apple-pectin-oligo.com/
会社沿革
契約条件、その他契約条件