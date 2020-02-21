アップルオリゴペクチンドリンク
執筆者：オークション
|商品特長
|りんごの食物繊維やポリフェノール、カリウムが含まれているドリンク。
身体が弱っている時(食欲がない)、不規則な食生活を続けている時等にサッパリ味な美味しく飲める補助ドリンクです。
|発売日
|2020-1-31
|賞味期間
|24ヶ月
|内容量
|1本 50ml
|梱包・入数梱包入数
|1ケース(10本入り×5箱)
|小売価格
|500円/本
|原産国
|日本
|原材料
|りんご濃縮果汁、りんご果実抽出液
|保存方法
|直射日光を避けて保存して下さい。
|カテゴリー
|その他
|主要栄養成分栄養成分
|1本50ml当たり
エネルギー 43kcal、たんぱく質 0.05g、
脂質 0g、炭水化物 10.7g、食塩相当量 0.01g、カリウム 132.5㎎
水溶性ペクチン 0.25g、ポリフェノール 16.5㎎
|商品開発の経緯開発経緯
|会社名
|有限会社アップルペクチン研究所
|担当者名
|成田 吉朗
|部署・役職部署役職
|郵便番号
|036-8184
|本社所在地所在地
|青森県弘前市大字松森町109番地
|TEL
|0172-38-4530
|携帯電話
|info@apple-pectin.net
|ホームページHP
|http://apple-pectin-oligo.com/
|会社沿革
|契約条件、その他契約条件