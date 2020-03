ＳＶＢ東京「ＦＡＲＭ ｔｏ ＳＶＢ福島県産 桃」発売

SVB東京「FARM to SVB福島県産 桃」発売

スプリングバレーブルワリー(以下SVB)は、福島県産の桃を使用した「FARM to SVB 福島県産 桃」を3月10日から数量限定でSVB東京にて発売する。2019年から継続しているSVBの取り組みテーマ「SOCIAL BREWERY」の活動の一つとして位置付ける「FARM to SVB」では、日本各地にある特長的なフルーツや野菜などの素材を商品開発に生かし、年間を通じて情報発信拠点であるSVB東京の限定商品として発売するシリーズ。個性あふれるモノづくりを通じて、人と人をつないでいくことで、人の心を豊かにするとともに、社会を少しずつ良くするきっかけとなる「場」を創るブルワリーを指す「FARM to SVB 福島県産 桃」は福島県を代表するブランド白桃「あかつき」を使用したフルーツエールタイプのクラフトビールとなる。「あかつき」は福島県の「あかつき祭り」という伝統的なお祭りから名づけられたと言われており、酸味が少なく糖度が高いことが特長。同商品の発酵後に果汁を添加し、熟成させることで、「あかつき」のフルーティな香りと甘みをはっきりと感じられ、飲みごたえのある味わいに仕上げている。■商品名:「FARM to SVB 福島県産 桃」■原材料:小麦麦芽、大麦麦芽、ホップ、桃 ■発売日:2020年3月10日(火)■アルコール分:6.0% ■酒税法上の区分:発泡酒 ■提供場所/容量/価格:SVB東京/360ml/1杯980円(税込)■ハッシュタグ:#福島 #桃 #farmtosvb #springvalleybrewery #スプリングバレーブルワリー 以上