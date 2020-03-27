Ｗｏｌｔ「フードデリバリーサービス」広島で運用開始

欧州を中心に20ヵ国75都市でフードデリバリー事業 Wolt（ウォルト）を展開するテクノロジー企業 Wolt Enterprises Oy（本社：フィンランド・ヘルシンキ、代表：ミキ・クーシ）は、このたび日本初上陸となる広島において3月26日より正式にサービスを開始した。アプリやウェブから簡単に食事を注文でき、30分程度で届けられる同サービスには、「お好み焼 みっちゃん総本店」「広島料理専門 酔心本店」「肉料理 とみや」といった地元で愛され る名店から、「ナポリ PIZZA SAVOY」「トルコ料理 カルシャカ」「VEGIMO 野菜食堂」といった 今注目の人気店まで、幅広いジャンルのレストランが参画しているという。【サービス概要】 ■サービス開始：3月26日 ■営業時間：[日〜木曜日] 11:00〜22:00 [金、土曜日]11:00〜23:00 ■店舗数：サービス開始時点で 80 店以上。また今後順次追加予定 ■配達料：店舗から1.5km 以内の配達は299円、500m毎に75円を追加 ■配達エリア：広島市中区、南区、西区、東区の一部地域（エリアは順次拡大予定） ■その他の主なレストランパートナー： お好み焼き（みっちゃん総本店、ちんちくりん） 、つけ麺（ひこ） 、和食（酔心、万作、月あかり、喜多よし、かめ福、岩幸）、洋食（BIER LOVEN、50/50）、中華料理（Chinese Dining 夢 ）、韓国料理（茶や 2）、野菜料理（VEGIMO、AGRI ）、カレー （SAPANA、Box Nagomi）、アメリカン（Kemby's、Cantina23、Mr.Champion）） 、ハンバーガー（マクドナルド） 、ステーキ（とみや） 、ピザ（SAVOY） 、丼（吉野家、いろは） 、スイーツ（STICK SWEETS FACTORY）