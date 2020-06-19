ブルボン「シルベーヌアイス」６月２９日から順次発売

ブルボンは、スイーツ感覚の三角形カップアイス「シルベーヌアイス」を2020年6月29日から新発売する。同商品は、ロングセラー商品「シルベーヌ」をイメージした“お菓子アイス”商品の第4弾。三角形のカップにアイスクリームを入れ、チョコレートで天面を覆い、レーズンチョコを乗せたカップアイスで、卵のうま味を感じるアイス部分には食感のアクセントとしてビスケットチップとパリッとしたチョコレートを加え、ケーキのような味わいを表現している。■商品名：シルベーヌアイス ■内容：94ml ■発売日：①＜2020年6月29日(月)＞九州地域(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県)発売 ②＜2020年7月27日(月)＞北陸・信越・中部地域(新潟県、長野県、石川県、富山県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県)発売 ③＜2020年8月31日(月)＞関西地域(大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、和歌山県、奈良県)発売 ■販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など ■価格：希望小売価格 200円(税別)