カルビー「ポテトチップス 贅沢ショコラ」秋冬限定発売

カルビーは、秋冬限定の人気商品「ポテトチップス 贅沢ショコラ」を10月20日（月）から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定発売する。販売は2026年4月上旬までを予定している。「ポテトチップス 贅沢ショコラ」は、厚切りウェーブカットのポテトチップスに準チョコレートをライン状にトッピングした甘じょっぱい味わいが特徴。2011年の登場以来、毎年秋冬の定番として多くのファンに支持されている。今年で発売15周年を迎え、チョコレートの甘さを感じやすく改良。さらに隠し味としてコーヒーとキャラメルパウダーを加え、上品でコク深い味わいに仕上げた。パッケージは、赤と金を基調にチョコレートがけの様子を描いた華やかなデザイン。雪の結晶をモチーフにした装飾で季節感を演出している。カルビーは「1枚1枚ゆっくりと贅沢な時間を楽しんでほしい」としている。＜商品情報＞商品名：ポテトチップス 贅沢ショコラ 内容量：45g 価格：オープン価格（想定税込190円前後） 発売日：2025年10月20日（月） 販売エリア：全国（コンビニエンスストア以外の店舗） 販売期間：～2026年4月上旬予定