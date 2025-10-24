駐大阪韓国文化院「２０２５キンパ対戦」開催

駐大阪韓国文化院（院長：金蕙穗）は、11月23日、韓国のソウルフード「キンパ」をテーマとした料理コンテスト「2025キンパ対戦」を大阪韓国文化院内のキッチンスタジオにて開催する。同イベントは、日本の「のり巻き」と似ているようで異なる韓国キンパの魅力を日本の市民に紹介し、近年韓国で広がりを見せる“キンパ文化”のトレンドを共有することを目的として企画されたもの。現在、同院では11月2日まで参加者を募集しており、予選を通過した8名の参加者が本選ステージでそれぞれの個性を活かした創作キンパを披露する予定。審査員は、地元の韓国料理店代表や食品企業関係者などで構成され、「キンパのアイデンティティ」を基準に評価が行われる。受賞者には賞状と副賞が授与され、特に最優秀賞受賞者にはソウル⇔関西 往復航空券およびAmazonギフト券5万円分が贈呈される。なお、イベント当日は特別ゲストとして、韓国全国のキンパ専門店を巡り「キンパ」を紹介してきた`キンパキュレーターのチョン・ダヒョン氏（YouTubeチャンネル「キンパ大将」運営）`が登壇し、「最近の韓国キンパの変化と地域ごとの個性」をテーマにトークショーを行う予定。また、来場者は出場者が作るキンパを農心ジャパンの協力により提供されるカップラーメンとともに試食でき、韓国の“キンパ＋ラーメン”文化を体験できる。詳しくは、https://www.k-culture.jp/info_news_view.php?page=1&number=3213。【イベント概要】■イベント名： 2025 キンパ対戦 ■開催日： 2025年11月23日（日）11:00〜16:00 ■会場： 駐大阪韓国文化院 キッチンスタジオ（大阪市北区東天満1-1-15 5階） ■参加者募集： 11月2日（日）まで（文化院ホームページ応募フォームより）■出場者：一般参加者8名（日本国籍者）■賞品：最優秀賞（1名）／韓国往復航空券＋トロフィー＋賞状＋Amazonギフト券5万円分 、優秀賞（1名）／トロフィー＋賞状＋Amazonギフト券3万円分、参加賞／韓国関連商品 ■主催：駐大阪韓国文化院 ■協力：全羅南道庁、駐日本釜山市貿易事務所、ジンエアー、農心ジャパン