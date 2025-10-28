コカ・コーラ「バイオマス資源を活用する実証実験」開始

コカ･コーラ ボトラーズジャパン（本社:東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者:カリン・ドラガン）は、製造工程で発生する茶かす・コーヒーかすといったバイオマス資源を活用し、クリーン電力および高純度CO2を回収し、工場の製造動力として活用を目指す実証実験を開始する。同取り組みは、ライノフラックス（本社:京都府京都市、代表取締役CEO: 間澤 敦）が開発した「湿式ケミカルルーピング技術」を活用し、同社工場の製造工程で発生する茶かすやコーヒーかすといったバイオマスからクリーン電力および純度99.9%の高純度CO2を回収し、工場の製造動力として再利用を目指し、2026年より、同社京都工場の製造過程で発生する茶かす・コーヒーかすを、ライノフラックスの小規模実証機に連続投入し、1kW程度の発電および高純度CO2回収における性能を評価・検証するというもの。「湿式ケミカルルーピング技術」は、従来再利用が難しいとされていた湿潤原料（水分を多く含むもの）由来のバイオマスにも対応可能であり、飲料の製造工程で発生する茶かすやコーヒーかすの処理に適しており、さらに、コンパクトな装置で省スペース処理が可能なため、工場敷地内での処理を実現し、運搬にともなうコストやCO2排出の削減にも貢献する。同社では、全17工場において廃棄物の分別･リサイクルを推進しています。茶かす・コーヒーかすについては、肥料や飼料としてのリサイクル率が2024年末時点ですでに100%を達成しているが、今回の先進技術の活用を通じた取り組みにより、より高付加価値な形で再資源化し、製造プロセスへ還流させることを目指すとしている。