ＵＣＣ上島珈琲「冬限定マリアージュセット」発売

UCC上島珈琲は、カプセル式ドリップコーヒー「ドリップポッド」より、冬限定の「旅するコーヒーマリアージュ」第11弾を11月10日（月）から予約販売する。シリーズ初となる2種類のコーヒーと2種類のオリジナルケーキを組み合わせた限定150セットのホリデー企画。セット内容は、スペシャルティコーヒーを使用した「ウィンターブレンド2025」と、上品な味わいの「ブルーマウンテンブレンド」。スイーツはパティスリー「feuquiage（フキアージュ）」による「ケーク・カシスフィグ」と「ケーク・マロングラッセ」で、それぞれのコーヒーと調和するよう開発された。ホリデーの赤と白をモチーフに、味と香りの対比が楽しめる構成。価格は4,900円（税込・送料無料）で、ドリップポッド公式オンラインストアにて予約受付中。発送は12月3日（水）から順次行う。数量限定のため、予定数に達し次第終了となる。＜商品情報＞商品名：旅するコーヒーマリアージュセット ～赤と白2種のウィンターホリデーケーキ～ セット内容：・UCC DRIP POD「ウィンターブレンド2025」（12個入）×1箱 ・UCC DRIP POD「ブルーマウンテンブレンド」（12個入）×1箱 ・ケーク・カシスフィグ／ケーク・マロングラッセ 各1個（約120g） 予約開始：2025年11月10日（月）11:00 発送予定：2025年12月3日（水）より順次 販売：ドリップポッド公式オンラインストア限定 数量：150セット限定（先着順） 価格：4,900円（税込・送料無料） URL：https://drip-pod.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=S251110-1