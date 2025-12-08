ドール「フルーツボトル 大粒みかん」新発売

ドール（東京都中央区、代表取締役社長CEO：青木寛）は、美味しいフルーツをたっぷり手軽に楽しめることで人気の「フルーツボトル」シリーズより、新ラインナップ「フルーツボトル 大粒みかん」を12月8日より順次、全国のスーパーマーケット等で販売を開始した。同社の「フルーツボトル」は、いつでも手軽にフルーツの美味しさをたっぷり楽しんでもらいたいというコンセプトで開発された「フルーツ in ボトル」。2021年の「フルーツボトル スウィーティオパイナップル（機能性表示食品）」発売以降、手軽にたっぷりフルーツの美味しさを楽しめると人気を集めている。今回、新シリーズとして、幅広い世代に人気の「みかん」が新たにラインナップ。同社こだわりの、大粒で食べ応えのあるみかんを、果実の味わいが引き立つすっきりとした甘さ控えめシラップと共にぎゅっと詰め込んだ「フルーツボトル 大粒みかん」は、そのまま楽しめるほか、お菓子作りにもぴったり（参考レシピ：https://www.dole.co.jp/recipes/fruit-bottle_mikan01）。蓋つきボトルだから、食べたいときに食べたい分だけ、手軽に食べられる手軽さも特徴だ。【商品概要】■商品名称：フルーツボトル 大粒みかん ■容量：665g ■希望小売価格（税別）：540円 ■賞味期限：330日間 ■発売日：12月8日（月）