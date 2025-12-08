ロッテ「のんあるラミー」１２/１６発売

ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹）は、洋酒チョコレート市場売上№１の「ラミー」発売60周年を記念し、「のんあるラミー」を全国のコンビニエンスストア・駅売店限定で12月16日より発売する。昨今、社会的な健康志向の高まりを背景にノンアルコール飲料の市場規模は10年前と比較して約1.4倍となっている中で、ロッテの洋酒チョコレートとして長年愛されてきた「ラミー」ブランドより、ノンアルコール品質のラミーを企画。これまで「日中も食べたいがアルコールが入っているため控えていた」という既存のファンの方をはじめ、妊娠中の方や運転をされる方などにも、場所と時間を問わずラミーの味わいを楽しんでもらえるよう商品化を実現。また、年末年始の外出意向の高まりにおいて、同商品は持ち運びにも便利なパウチデザインを採用。かつ一口サイズにしたことで持ち運びやすさと気軽に食べられる利便性が考慮されているという。夜の自宅でのリラックスタイムなどに加え、これまでラミーを食べられなかった、日中の休憩時間や移動中などにもラミー気分を楽しんでもらえる品質を目指したという。【商品概要】■商品名：のんあるラミー ■発売チャネル：全国のコンビニエンスストア・駅売店限定 ■内容量：42g ■価格：オープン価格（想定小売価格224円前後＜税込＞)