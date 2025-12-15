コカ・コーラ「当たり付ボトル」発売
2025/12/16 執筆者：motoe
コカ･コーラシステムは、12月15日より、年末年始をもっとワクワクさせる「コカ･コーラ」当たり付ボトルを全国で発売する。対象の「コカ･コーラ」のラベルをめくり、裏面に2本のボトルのカンパイマークが現れたら、スマートフォンでスキャン。毎日先着5000名にCoke ONドリンクチケットが当たる。【キャンペーン概要】■キャンペーンサイト： https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/coca-cola/campaign/2026newyear ■対象製品：「コカ･コーラ」350ml PET／500ml PET／700ml PET／1.5L PET、「コカ･コーラ ゼロ」350ml PET／500ml PET／700ml PET／1.5L PET、「コカ･コーラ ゼロカフェイン」350ml PET／700ml PET／1.5L PET■賞品：期間中、毎日先着5000名様にCoke ONドリンクチケット１枚（ドリンクチケットの交換対象はコカ・コーラのみと）■応募期間：2025年12月15日（月）11:00～2026年2月15日（日）23:59（対象製品がなくなり次第終了）