カゴメ「にんじんジュースプレミアム」数量限定で発売

カゴメは、旬の国産にんじんを100％使用した「カゴメにんじんジュースプレミアム」を2026年1月27日に数量限定で全国発売する。北海道産にんじんと香り豊かな加工用にんじんを用い、切らずにゆでてから搾る独自の「にんじん甘しぼり製法」により、雑味を抑えて甘みとコクを最大限に引き出した。にんじん本来のミルキーな甘さを実現したほか、今年は新製法の価値を伝えるため、店頭での試飲企画やブランドサイト刷新などコミュニケーション活動を強化する。原料の圃場や生産者の紹介を通じ、国産にんじんの価値発信を進める。創業以来「畑は第一の工場」として自然の恵みを生かす同社は、ものづくりへのこだわりと農業振興への貢献を掲げ、旬のおいしさを届けていく。＜商品概要＞商品名：カゴメにんじんジュースプレミアム容量：720ml（PET）／195ml（紙容器）賞味期間：各1年店頭想定価格：720ml＝約400円、195ml＝約155円発売日：2026年1月27日（火）※数量限定、在庫終了次第終了発売地区：全国ブランドサイト：https://www.kagome.co.jp/products/brand/carrotpremium/