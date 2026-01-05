森永製菓 「１チョコｆｏｒ１スマイル」特別期間開始

森永製菓は、カカオ産地支援活動「1チョコ for 1スマイル」の特別期間を1月5日から開始した。期間中は対象商品の売上1個につき1円を、カカオの国の子どもたちや生産者の支援に充てる。同活動は2008年から継続しており、2025年3月時点で支援総額は約3億3856万円に達している。国際NGOプラン・インターナショナルおよび日本生まれのNGO・ACEを通じ、ガーナなどのカカオ産地で教育環境の改善や児童労働問題への対応、農家の収入向上を支援している。あわせて、横浜市鶴見区の見学施設・森永エンゼルミュージアムMORIUMでは、1月7日から関連キャンペーンを実施し、来館者向けにカカオ産地の現状や同活動の取り組みを紹介する。＜1チョコ for 1スマイル 特別期間概要＞期間：1月5日（月）～2月14日（土）、内容：期間中の対象商品の売上1個につき1円を国際NGOプラン・インターナショナルおよびNGO・ACEを通じ、エクアドルとガーナの子どもたちを支援、対象商品：カレ・ド・ショコラ各種、ダース各種、小枝各種、ミルクココア、純ココア、カカオの力（ココア）、板チョコアイス、パキシエルほか、WEBサイト：https://www.morinaga.co.jp/1choco-1smile/ ＜MORIUMキャンペーン概要＞期間：1月7日（水）～2月27日（金）、内容：見学ツアーにカカオ産地や活動紹介パートを追加、館内ショップで現金100円の寄付につきポストカードを進呈、来館者の寄付と同額のマッチング寄付を実施、カカオステッカーを用いた参加型展示企画、見学のお土産として小枝を提供