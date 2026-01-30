カゴメ「かけてカンタンデミソース」新発売

カゴメ（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、子育て世帯の食卓に向けて、かけるだけで手軽にデミ味を楽しめる新商品「かけてカンタンデミソース」を2月24日より全国で発売する。近年、共働き世帯の増加に伴う、時短ニーズが高まっているが、洋食の定番であるデミグラスソースは、調理が難しく“ハレの日”のイメージが強いため、日常使いが進んでいないのが現状。一方で、カゴメの調査では、子どもが好きな味付けジャンルに洋風（デミ味）があり、作り手の悩みである「味付けレパートリーの少なさ」「調理の面倒さ」を解決できるデミ味の調味料が求められていた。こうした背景を踏まえ、同社は誰でも簡単にデミ味を楽しめる新商品「かけてカンタンデミソース」を開発。トマトを中心とした配合を重視し、甘さと苦みのバランスの取れた味わいで、子どもが好きなデミ味をかけるだけで簡単に自宅で楽しめる、チューブタイプの味決め「お助け調味料」となる同商品は、オムライス、トースト、コロッケなど、つけたり、かけたりするだけで、日常の食卓にデミメニューを簡単に取り入れることができ、特に、素材としては卵やチーズとの相性は抜群だ。容量：165ｇ、店舗想定価格：300円前後（税込）。