亀田製菓「春のつまみ種」期間限定発売

亀田製菓は、ミックス米菓「亀田のつまみ種」シリーズから『春のつまみ種』を、2月16日から3月末までの期間限定で発売する。90gタイプは全国のスーパーマーケットで、37gタイプは全国のコンビニエンスストアで展開する。 『春のつまみ種』は、甘い味としょっぱい味の両方を楽しめる春限定の6種ミックス。抹茶の生地でクリームを包んだ「クリームイン抹茶スナック」や、桜の香りが広がる「桜風味塩揚げ餅」をはじめ、「黒糖シナモン揚げ」「えび揚げ」「ソルトあられ」「ピー揚げ」を詰め合わせ、すべて個包装とした。彩り豊かな内容で、おやつタイムに少しずつ楽しめる設計となっている。 パッケージは、桜が舞う春らしいデザインを採用し、季節感を訴求。春だけの特別感を演出する商品として展開する。 ＜商品情報＞商品名：90g 春のつまみ種、発売期間：2026年2月16日～3月末、価格：ノンプリントプライス（参考小売価格290円前後）、販売地域：全国のスーパーマーケットなど。商品名：37g 春のつまみ種、発売期間：2026年2月16日～3月末、価格：ノンプリントプライス（参考小売価格138円前後）、販売地域：全国のコンビニエンスストアなど。