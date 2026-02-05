キリン「キリングッドエール」限定メッセージ缶発売

キリン「キリングッドエール」限定メッセージ缶発売キリンビールは、「キリングッドエール 限定メッセージ缶」を3月3日より全国で期間限定発売する。「キリングッドエール」は、ビールの力で人と人をつなぎ、日本を明るく前向きにしたいという思いから2025年10月に誕生したブランドで、2025年12月には年間販売目標の約2.2倍となる130万ケースを達成するなど好調に推移している。今回発売する限定メッセージ缶は、ブランドリーダーを務める綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんの4名が、「日本を明るくしたい」という思いを込めた手書きメッセージを缶裏面にデザインした初の試みで、350ml缶には綾瀬さんと大森さん、500ml缶には浜辺さんと鈴木さんのメッセージがそれぞれ採用され、各容量2種類が6缶パックにランダム封入される。中味は通常品と同様、「フルーティな味・香り」と「後味の良さ」を両立した満足感のある味わいとし、日常の中で気持ちが明るくなるひとときを提案する。売上の一部は地域コミュニティ支援を行う「グッドエールJAPAN」に活用され、購入や専用サイトへのアクセスを通じて誰でも参加できる仕組みを整えている。キリンビールは本商品を通じ、ビールの新たな価値創出と市場の活性化を目指す。＜商品概要＞商品名：「キリングッドエール 限定メッセージ缶」、発売日：2026年3月3日、発売地域：全国、容量・容器：350ml缶・500ml缶、価格：オープン価格、アルコール分：5％、純アルコール量：350ml缶14g・500ml缶20g、製造工場：キリンビール取手工場、滋賀工場、岡山工場（予定）