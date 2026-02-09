協同乳業「のむメイトーのなめらかプリン」復活発売

協同乳業（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松聖也）は、「メイトーのなめらかプリン」「のむメイトーのなめらかプリン」を2月24日より数量限定で復活発売する。同商品は、2024年に「メイトーのなめらかプリン」発売25周年を記念して数量限定で発売され、多くの消費者からのリクエストを受け、2025年に復活発売。2024年の記念発売及び2025年の復活発売を合わせ、累計出荷本数200万本超えの人気商品で、今年も数量限定で復活発売されることとなった。同商品は、「メイトーのなめらかプリン」が「なめらかすぎて飲める」というファンの声をヒントに開発された新感覚のプリン飲料で、「メイトーのなめらかプリン」の3大要素である“くちどけ”、“なめらか食感”、“濃厚な味わい”はそのままに、飲んだ瞬間に口の中で「なめらかプリン」の香りが広がるのが特徴。ま口に残るミルクの香りと味わいも「なめらかプリン」の後味に近づけ、ドリンクでありながら「なめらかプリン」の味わいを忠実に再現した商品となっている。もったりとした食感にすることで、ストローで吸ってもプリンのような食感を感じられ、内容量も「メイトーのなめらかプリン」の約2倍で、なめらかプリンをもっとたくさん食べたいと思っていた方にもうれしいサイズとなっている。【商品概要】■商品名：のむメイトーのなめらかプリン ■種類別：乳飲料 ■内容量：180g ■保存温度：要冷蔵（10℃以下） ■エネルギー：174kcal ■発売地域：全国 ■希望小売価格：212円（税抜） ■発売日：2026年2月24日（火）