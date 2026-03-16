ＵＣＣ「ＴＯＴＯＮＯＵ ｂｙ ＢＬＡＣＫ」発売

UCC上島珈琲は、“コンディショニングコーヒー”をコンセプトとした機能性表示食品「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml」を3月16日に発売した。全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、自動販売機、オンラインショップなどで販売する。 同商品は、コーヒー由来成分「トリゴネリン」を含み、BMIが高めの人の安静時エネルギー消費の向上をサポートする機能が報告されている機能性表示食品。原材料はコーヒーのみで、香料や機能性成分の添加を行わず、コーヒー由来成分を生かした製品とした。 味わいはレギュラーコーヒー100％を使用し、原料選定や焙煎、ブレンド技術により、まろやかでコクのある風味を実現。浅めの焙煎によりトリゴネリンの含有量を保ちながらも、バランスの取れた味わいに仕上げたという。 パッケージはカルテをモチーフとしたシンプルなデザインを採用。UCCは、毎日飲むコーヒーを通じて代謝ケアを習慣化する新しい飲用提案として、コーヒーの新たな価値を訴求する。 製品名：UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500ml 発売日：2026年3月16日 内容量：500ml 希望小売価格：198円（税別） ケース入数：24本 販売チャネル：コンビニ、量販店、ドラッグストア、自販機、オンラインショップなど 機能性関与成分：コーヒー由来トリゴネリン150mg 1日摂取目安量：1本（500ml）