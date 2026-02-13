カルチュア・エクスペリエンス「韓ビニ」開業

カルチュア・エクスペリエンスは、静岡県藤枝市初となる韓国食料品店「韓ビニ」をTSUTAYA藤枝瀬戸新屋店内に2月14日オープンする。食品や雑貨など約800品目をそろえ、韓国トレンドを発信する。 「韓ビニ」は、韓国の人気食品や話題の商品を中心に展開する韓国食料品店。本場韓国や新大久保、鶴橋などでしか手に入りにくい商品を取り扱い、「はじめての韓国食品との出会い」をコンセプトに提案する。韓国菓子や韓国ラーメン、キムチ、トッポギなどの定番商品に加え、SNSで話題の最新アイテムまで幅広く取りそろえる。冷蔵・冷凍食品も充実させる。 オープニングキャンペーンとして、韓国で人気の「レシート写真機」を期間限定で設置する。国内ではまだ体験できる場所が限られる韓国トレンドを、無料で撮影体験できる。設置期間は2月14日から3月15日まで。 TSUTAYA藤枝瀬戸新屋店は「人と人との繋がり、新しい文化との繋がり」を掲げる体験型書店としてリニューアル済み。レディースアパレルブランド「ハートマーケット」の導入や、54席の無料対戦席を備えるTSUTAYA Trading Cardなど、体感型コンテンツを展開している。韓ビニ導入により、地域の暮らしを豊かにする新たな発見を提案する構えだ。 ＜店舗概要＞所在地：静岡県藤枝市瀬戸新屋213-18、営業時間：9時30分～23時、年中無休。