マルカン酢「旬しぼり」通販キャンペーン

マルカン酢は、公式オンラインショップで「リンゴ酢仕立ての旬しぼり」シリーズのキャンペーンを3月14日から3月28日まで期間限定で実施する。対象は「愛媛みかん」と「高知ゆず」で、セット商品を特別価格で販売する。同シリーズは果実の風味とリンゴ酢のさっぱりとした味わいを楽しめる「飲む酢」商品。水や炭酸水で割るほか、ヨーグルトやデザートにかけるなどさまざまなアレンジで楽しめる。今回のキャンペーンでは、甘みとやさしい香りの「愛媛みかん」と、爽やかな香りとすっきりした味わいが特徴の「高知ゆず」を各3本ずつ詰め合わせた6本セットを用意する。価格は通常3,870円（税込）のところ、特別価格3,600円（税込）で販売する。また期間中、公式オンラインショップで税込4,500円以上購入した場合は送料を無料とする。さらにオンラインショップ会員には500ポイントを付与し、次回以降の買い物で利用できる。同社は1649年創業の食酢メーカーで、家庭用から業務用まで幅広い商品を展開している。伝統的な酢づくりを守りながら、健康志向やサステナビリティを意識した商品開発にも取り組んでいる。