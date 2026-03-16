キリン×伊藤園「北海道・東北エリアで協働生産」開始

キリンビバレッジ（社長：井上一弘）と伊藤園（社長：本庄大介）は、2026年3月より、キリンビバレッジ北海道エリアの生産委託工場であるゴールドパック（本社：東京都品川区）北海道恵庭工場と、伊藤園東北エリアの生産委託工場であるティーエムパック（本社：仙台市宮城野区）仙台工場の相互活用による協働生産を開始する。キリンビバレッジと伊藤園は、2025年より非競争分野における協業として、北海道エリアにあるキリンビバレッジ使用の製造ライン（ゴールドパック 北海道恵庭工場）にて、伊藤園「お～いお茶」2Lペットボトルの製造を開始したが、今回新たな取り組みとして、東北エリアにある伊藤園使用の製造ライン（ティーエムパック 仙台工場）にて、伊藤園「お～いお茶」の2Lペットボトル向け容器を使用した「キリン 生茶 2Lペットボトル」の容器統合生産を開始。今回のキリンビバレッジ・伊藤園の両社の生産拠点を相互活用することにより、これまで東北エリアの委託工場から出荷していたトラックの輸送距離が2025年比で約65％削減、東北エリア全体のブロック自給率が5％向上されるとみられている。