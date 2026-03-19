キリン「クラフトビール香り体験イベント」開催

キリンは、クラフトビールの香りをテーマにした体験型イベント「CRAFT AROMA SHOP Presented by SPRING VALLEY BREWERY」を4月3日から5日までの3日間、東京・渋谷で開催する。 本イベントでは、日本産ホップの個性を生かした3種のオリジナルアロマを用意。「ムラカミセブン」はライムや甘夏を軸に穏やかなハーバルを重ねた透明感のある香り、「IBUKI」はドライフローラルとハーバルにほのかな苦味を加えた奥行きのある香り、「ネルソン・ソーヴィン」はライムやローズマリー、セージによるシャープで清涼感のある香りが特長となっている。 会場では、ホップの香りをイメージしたアロマ空間の中でこれらの香りを体験でき、クラフトビールを“飲む”だけでなく“香りでも楽しむ”新たな体験を提供する。 また、500円（税込）で「JAPANエール 香」「豊潤ラガー496」「シルクエール 白」の3種の飲み比べも可能。体験者には、日本産ホップ「ムラカミセブン」の香りをイメージしたミニアロマスプレーをプレゼントする。 開催期間：2026年4月3日～4月5日 開催時間：11:00～20:00（最終受付19:45） 開催場所：渋谷スクランブル交差点 三千里跡地イベントスペース（東京都渋谷区） 入場料金：無料（20歳以上限定） 体験内容：アロマ体験、飲み比べ（500円・税込）