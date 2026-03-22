ｂｉｂｉｇｏ 水油不要で焼ける「マンドゥ餃子」新発売

CJ FOODS JAPAN (東京都港区、金炳圭代表)は、3月17日 グローバル韓食ブランド「bibigo」（ビビゴ） シリーズの新商品発表会を恵比寿ガーデンプレスThe Garden Roomで開催した。発表会では水、油を使わず焼ける画期的な「 bibigoマンドゥ餃子」（２７０g） やリニューアル商品１３品が紹介された。マンドゥ餃子は１個３０ gで、５種の野菜と豚肉を組み合わており、 食べた瞬間に旨さが広がるのが特徴。また、 水や油を使わずに調理できるため、 フライパンに並べて焼くだけで、 サクサクとした羽根とジューシーな肉汁を手軽に楽しむことができ る。カテゴリーマーケティング部イム ムギョル氏は「千葉に自社工場を建設、 安定した商品提供が出来るようになった。 今後は韓国の味わいを日本の食卓になじむようラインナップを強化 する。」とコメント。マンドゥ事業部長狩野英孝氏は「 まだ味わったことのない方にぜひ一度、食べていただきたい。 そしてマンドゥ文化を広めていければ」と語った。商品概要 冷凍、内容量 270g、賞味期限12ヶ月、希望小売価格(税抜)オープン。H P: https://cjfoodsjapan.net/ bibigo/ 。