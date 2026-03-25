カルビー「フルグラ®ボール いちごみるく味」発売
執筆者：motoe
カルビー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原信)は、シリアルブランド売上No.1の「フルグラ®」がひとくちサイズにまるくなった「フルグラ®ボール」と、サクマ製菓（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：山田流石、以下「サクマ製菓）が展開するキャンディ「いちごみるく」が初めてコラボレーションした新商品「フルグラ®ボール いちごみるく味」を4月6日から全国のコンビニエンスストアとカルビー直営店「カルビープラス」で、コンビニエンスストア以外の店舗では4月13日（月）から期間限定発売する（2026年9月上旬終売予定）。カルビーでは、「フルグラ®」の食シーンの拡大を図るべく、“いつでもどこでも手軽に楽しめる商品”をコンセプトに新商品の開発に着手。栄養、食べやすさ、素材感を重視して改良を重ね、「フルグラ®」のザクザクした食感やおいしさはそのままに、ひとくちサイズのまるい形状の「カルビッツ フルグラ®」として2020年3月に全国発売。2021年3月には「フルグラ®ビッツ」に名を変え、2024年9月には、コロコロ可愛らしいまるい形状が印象に残る「フルグラ®ボール」に名称変更しました。定番のフレーバーのほか、森永ミルクキャラメルとコラボレーションした「ミルクキャラメル味」なども展開してきた。こうした中、カルビーの「フルグラ®ボール」とサクマ製菓のキャンディ「いちごみるく」は、ともに食感とフルーツのおいしさを大切にしているブランドということでカルビーから声がけしコラボレーションが決定。「フルグラ®ボール いちごみるく味」は、両ブランドが初めてコラボレーションした商品となる。グラノーラ生地には「いちごみるく」を砕いたキャンディグリッター®を使い、サクマ製菓の監修を受け、約1年の開発期間を経て「いちごみるく」の味わいを忠実に再現。フルーツはいちごとラズベリーをトッピングし、酸味がアクセントになり、間食にぴったりな味わいに仕上げられている。内容量：26g、価格：オープン(想定価格 税込み130円前後)、商品情報等：フルグラ®公式ウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/frugra/。