森永乳業「子ども向ゼリー飲料／マミージュレ」発売

森永乳業は、子ども向けのゼリー飲料「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」を4月7日より全国にて新発売する。近年、乳幼児向け口栓付きパウチゼリーの市場は、どこでも手軽に摂取できる利便性から、忙しい育児世代の支持を獲得し、24年度は20年度と比較して2倍以上に成長。「森永マミー」シリーズは1965年の発売以来、60年以上にもわたり幅広い年代の方に愛され、健康価値を提供してきた、ココロとカラダに寄り添う甘酸っぱい味わいのロングセラー乳酸菌飲料だが、今回発売される新商品「森永マミージュレ」「森永マミージュレ マスカット味」は、1歳からの子どもの成長を応援するカルシウム、鉄分、ビタミンDを配合、さらに健康をサポートする「シールド乳酸菌(R)」を100億個配合したゼリー飲料となる。ママ・パパ世代が子供の頃から親しんできた「森永マミー」の味わいで、1歳のお子さまでも安心のやさしい甘さに仕上げられている。【商品概要】■商品名：森永マミージュレ／森永マミージュレ マスカット味 ■種類別／名称：清涼飲料水（ゼリー飲料） ■包装形態：チアパック ■容量：70ｇ ■エネルギー：20kcal ■保存方法：常温 ■賞味期限：9か月 ■希望小売価格：190円（税別） ■発売日：4月7日(火)