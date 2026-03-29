森永乳業「Ｐｉｋｎｉｋにポケモンパッケージ」登場

森永乳業は、2026年に45周年を迎えるロングセラー商品「Piknik（ピクニック）」シリーズから、今年2026年2月27日に30周年を迎えた、幅広い世代に愛されるポケットモンスター デザインのパッケージを、4月6日の週より順次、全国にて期間限定発売する。1981年に発売以来、40周年以上人気商品として愛されてきた「Piknik（ピクニック）」シリーズは、豊富なラインアップにより好みに合わせて様々な味わいが楽しめ、ミルクのまろやかさでホッと一息つける飲料。今回、「Piknik（ピクニック）」シリーズの人気フレーバー「Piknik（ピクニック） カフェ・オ・レ」、「Piknik（ピクニック） フルーツオ・レ」、「Piknik（ピクニック） いちごオ・レ」に、世界中で大人気のポケモンたちをデザインした全12種類のパッケージデザインが期間限定で登場。さらに、パッケージ裏面にも全12種類のデザインを展開。すべて集めると一枚の絵が完成する仕掛けになっており、飲み終わったあとも親子で一緒に楽しめる工夫を施されている。内容量：200ml、希望小売価格：128円（税別）。