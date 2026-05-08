東大阪観光協会「いこま氷」始動

東大阪観光協会が参画する生駒山ブランド推進協議会は、この夏、生駒山かき氷プロジェクト「いこま氷」を本格始動する。生駒山エリア周辺の参加店舗が、生駒山をイメージして考案したオリジナルかき氷を提供する周遊型観光の取り組み。抹茶などの緑を基調にした味わい、生駒山のシルエットを表現した盛り付け、地域食材の活用など、店舗ごとの個性を生かしたかき氷を展開する。ハイキングやまち歩き、家族や友人との外出に合わせ、生駒山周辺を巡りながら味わえる観光体験として訴求する。6月からは、対象商品を注文した人に、両市のキャラクター「たけまるくん」と「トライくん」をあしらったオリジナルステッカーを各店舗先着200名に配布する。＜プロジェクト概要＞名称：生駒山かき氷プロジェクト「いこま氷」、内容：生駒山にちなんだオリジナルかき氷の提供、エリア：生駒山周辺（山頂・山腹・山麓・沿線エリア）、主催：生駒山ブランド推進協議会、構成団体：生駒市、東大阪市、生駒市観光協会、東大阪観光協会、近鉄グループホールディングス、近畿日本鉄道、限定プレゼント：プロジェクト参画店舗で対象商品注文者にオリジナルステッカーを配布、配布開始：6月から順次、配布数：各店舗先着200名、なくなり次第終了