農心ジャパン「辛ラーメン ロゼ カップ」発売

農心ジャパンは5月18日、辛ラーメンシリーズの新商品「辛ラーメン ロゼ カップ」を全国のセブン‐イレブンで順次先行発売する。同商品は、公式アレンジレシピで人気を集める「ロゼ辛ラーメン」を手軽に楽しめるよう製品化したもの。トマトとクリームのまろやかなソースにコチュジャンの旨みを加え、辛ラーメンらしいスパイシーさを効かせた「K-ROSEテイスト」に仕上げた。麺は新たに開発した溝のある平打ちの太ちぢれ麺を採用し、ソースが絡みやすい設計とした。＜商品情報＞商品名：辛ラーメン ロゼ カップ、希望小売価格：税込300円（税抜278円）、発売日：2026年5月18日、発売地域：全国（セブン‐イレブン先行発売）、内容量：113g（麺83g）、辛さ：3.0＜キャンペーン情報＞名称：K-Rosé will bloom、レシート有効期間：2026年5月18日～6月8日、応募締切：2026年6月15日23時59分、対象製品：辛ラーメン ロゼ カップ、賞品：えらべるPay 5000円分、当選人数：1000名、キャンペーン特設ページ：https://nongshim.campaigns.jp/lp/rose