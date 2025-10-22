マルハニチロ「韓国版＜唐辛子ツナ炒飯＞」数量限定発売

マルハニチロ（本社所在地 : 東京都江東区、代表取締役社長 : 池見賢）は、冷凍食品「WILDish」シリーズから韓国版「唐辛子ツナ炒飯」を、12月上旬より、公式オンラインショップ「マルハニチロダイレクト」ならびに一部小売店にて、数量限定で発売する。WILDishシリーズは個食型フィルム包装容器を採用し、フードロス削減・プラスチック使用量削減など環境への配慮と、簡便調理や個食ニーズなど世界的なトレンドに対応した冷凍米飯シリーズ。今回、2025年11月上旬からのWILDish「唐辛子ツナ炒飯」の韓国での発売を記念して、現地と同じ味付けの韓国版「唐辛子ツナ炒飯」を日本国内でも数量限定で発売するというもの。同商品は、韓国の缶詰ツナ市場での売上No.1メーカーであるDongwon社のロングセラー商品「Dongwon唐辛子ツナ」を12.3%（仕込み時）配合し、唐辛子パウダーとローストガーリックオイルを加えて、本場韓国でも親しまれる旨辛い味付けに仕立てられている。同社では、9月に発売したコラボレーション商品第1弾の日本版「唐辛子ツナ炒飯」とあわせて、唐辛子ツナの刺激的な辛さが特長の韓国版と、コチュジャンの甘辛さで食べやすく仕上げた日本版、2つの異なるおいしさの食べ比べも楽しんでほしいとしている。【商品概要】■商品名：韓国版 WILDish 唐辛子ツナ炒飯 ■内容量：1人前（230g） ■調理方法：電子レンジ ■小売価格：オープン価格 ■発売日：12月上旬 ■販売チャネル：マルハニチロ オンラインショップ「マルハニチロダイレクト」＜https://www.direct.maruha-nichiro.co.jp/＞ならびに一部小売店