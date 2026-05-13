ＵＣＣ「コーヒーアカデミーフェスティバル」開催

UCCジャパンは5月29日、30日の2日間、UCCコーヒーアカデミー東京校で、体験型特別イベント「UCC COFFEE ACADEMY FESTIVAL in TOKYO」を開催する。コーヒー初心者から愛好家まで楽しめるイベントで、コーヒーの飲み比べを通じて好みの一杯を見つけるスタンプラリーや、ハンドピック、お湯量、ミルの早挽きに挑戦する「コーヒー選手権」など無料企画を実施する。有料プログラムでは、カフェでのコーヒーの選び方を学ぶ講座、自分だけのオリジナルブレンドを作る体験、欠点豆のハンドピックや注湯トレーニングなどのミニワークショップを用意。スペシャルティコーヒーのテイスティングとオリジナルカップのセット、コーヒー豆や器具、苗木などの物販も展開する。＜イベント概要＞名称：UCC COFFEE ACADEMY FESTIVAL in TOKYO、開催日時：2026年5月29日12時～18時（最終入場17時30分）、5月30日10時30分～16時30分（最終入場16時）、会場：UCCコーヒーアカデミー東京校（東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館1F）、入場料：無料（一部有料プログラムあり）、参加方法：事前予約制（当日入場も可）、内容：コーヒースタンプラリー、コーヒー選手権、有料セミナー、ミニワークショップ、テイスティング、物販など