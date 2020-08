ＳＶＢ「Ｗｈｉｔｅ Ｎｉｇｈｔ」数量限定発売

SVB「White Night」数量限定発売

スプリングバレーブルワリー(以下SVB)は、ゆずや山椒のアクセントが効いた爽やかなホワイトビールタイプ「White Night」をキリン オンラインショップ DRINX(以下DRINX)とSVB東京・横浜・京都の各店舗で、8月27日から数量限定で発売する。2017年に「DRINX」で初めて発売された「White Night」多くの好評を受け、翌年も夏季限定で販売。その後も「また飲みたい」という声が多く寄せられ、今年2年ぶりに数量限定での再発売が決定した。同商品は、小麦麦芽の爽やかな酸味やフルーティーな味わいで、飲んだ後に香るゆずや山椒のアクセントが特長。時間の経過によって味や香りが変化するため、変化を楽しみながら時間をかけて楽しむことができる。また同商品の山椒の風味は肉、魚料理の中でも特に燻製料理との相性が良く、ゆずの酸味はブルーベリーヨーグルトと相性が良いため、幅広いペアリングをお楽しめる。■商品名:「White Night」 ■原材料:麦芽 (外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、ゆずピール、山椒 ■発売日:2020年8月27日(木) ■アルコール分:5.5% ■酒税法上の区分:発泡酒 ■ブリュワー:蒲生 徹 ■提供場所/セット内容/価格:①キリン オンラインショップ DRINX https://drinx.kirin.co.jp/ / White Night 6本セット 330mlびん×6本セット/3,168円(税込) ◇ White Night 10本飲み比べセット(White Night 330mlびん×4本・496 330mlびん×3本・on the cloud 330mlびん×3本 3種10本)/4,620円(税込) ◇ White Night・MURAKAMI SEVEN IPA飲み比べセット(White Night 330mlびん×3本・MURAKAMI SEVEN IPA 330mlびん×3本 2種6本)/3,300円(税込) ②スプリングバレーブルワリー東京、横浜、京都 / レギュラーサイズ(360ml) / 1杯930円(税込)